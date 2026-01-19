Haberler

Yük treniyle çarpışan SUV aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir SUV araç, bariyerleri aşarak yük trenine çarptı. Araç sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde SUV araç ile yük treni çarpıştı, araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, Y.B., yönetimindeki 38 GH 087 plakalı SUV araçla bariyerleri aşarak, o sırada geçmekte olan yük treniyle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından de yaptıkları ilk kontrollerde sürücünün yaralanmadığını belirledi. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından araç çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
