Kayseri'de Polis Kovalamacası: Alkollü Motosikletli Kaza Yaptı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan alkollü motosikletli bir şahıs kovalamaca sonucu kaza yaptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve kaza sonrası motosiklet çekiciyle kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak, motosikletle kaçan şahıs kaza yapmış halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi üzerinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan E.Ü., motosikletiyle kaçmaya başladı. Kovalamacada kısa süreliğine ekiplerin gözünden kaybolan E.Ü., Yıldırım Beyazıt Mahallesi Balarısı Parkı içerisinde kaza yapmış halde bulundu. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, E.Ü. yapılan ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından motosiklet çekiciyle kaldırıldı.

Öte yandan yapılan kontrollerde E.Ü.'nün 2.3 promil alkollü olduğu öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
