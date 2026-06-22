Haberler

Kökü duvarın altında olan ağaç aracın üzerine devrildi

Kökü duvarın altında olan ağaç aracın üzerine devrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park halindeki bir SUV aracın üzerine ağaç devrildi. İtfaiye ekipleri ağacı motorlu testereyle keserek araçtan uzaklaştırdı. Araçta maddi hasar oluştu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde üzerine ağaç devrilen araç hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde kökü iki otoparkı ayıran duvarın altından bulunan ağaç, park hakindeki bir SUV aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri motorlu testereyle ağacı küçülterek, halat yardımıyla aracın üzerinden aldı. Araçta küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı

Çalışmalar hızlandı, önümüzdeki günlerde Meclis'e geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnsan olan bunu nasıl yapar? Bu görüntüye büyük tepki var

İnsan olan bunu nasıl yapar? İnfial yaratan görüntü

Arda Turan, Barcelona ve Chelsea'nin istediği yıldıza imza attırdı

Barcelona ve Chelsea'nin istediği yıldıza imza attırdı
Süper Lig'in yeni stadı, sezona hazırlanıyor

Süper Lig'in yeni stadı, sezona hazırlanıyor
Kayseri'de trafik kazası sanılan olay cinayet çıktı: Eski eniştesini ezerek öldürdü

Kan donduran gerçek kamerada: Kaza değil, intikam pususu
Kanada'nın Montreal şehrinde silahlı saldırı: 3 ölü

Dünya Kupası'nın düzenlendiği ülkede saldırı şoku! Can kayıpları var
Yılanların dansı kameralara yansıdı

Nefes kesen görüntüler Türkiye'den
Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın

Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler