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Otomobil halk otobüsü ile çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil halk otobüsü ile çarpıştı: 1 yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 AB 008 plakalı özel halk otobüsü ile Mercedes-Benz marka lüks otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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