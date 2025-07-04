Kayseri'de Otomobil Su Kanalına Düştü: 1 Yaralı

Kayseri'de Otomobil Su Kanalına Düştü: 1 Yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde A.D. idaresindeki otomobilin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Germir mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi üzerinde A.D. idaresindeki 38 AHS 252 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına düştü. Durumun bildirilmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sürücü A.D., araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan A.D., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kanal içerisinde bulunan araç, daha sonra çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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