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Kayseri'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Kayseri'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osmangazi Mahallesi Dadaloğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, A.Y. yönetimindeki 42 AIJ 667 plakalı otomobille O.C.A. yönetimindeki 38 ARA 962 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle O.C.A. ve motosiklette yolcu olarak bulunan A.D. motosikletten savrulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan sürücü O.C.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, çalışmaların ardından otomobil ve motosiklet yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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