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Kayseri'de otomobil ağaçlara çarpıp ters döndü: 2 yaralı

Kayseri'de otomobil ağaçlara çarpıp ters döndü: 2 yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin ağaçlara çarpıp ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin ağaçlara çarpıp ters döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeniköy Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 ANC 205 plakalı otomobil, orta refüjdeki ağaçlara çarparak ters döndü. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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