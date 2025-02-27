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Kayseri'de Nitelikli Cinsel Saldırı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Nitelikli Cinsel Saldırı Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Kayseri'de 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan E.Y. polis ekipleri tarafından yakalandı. Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, aranan şahıs saklandığı adreste gözaltına alındı.

Kayseri'de 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y.'nin (49) adresini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahıs saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y., cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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