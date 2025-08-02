Kayseri'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kayseri'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kayseri'nin Talas ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi üzerinde aynı yönde ilerleyen H.D. yönetimindeki 38 ANJ 863 plakalı motosiklet ile D.B. yönetimindeki 38 AAZ 880 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin yan yatarken, otomobilde küçük çaplı hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücüler H.D. ve D.B.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İncelemelerin ardından motosiklet ve otomobil kaza yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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