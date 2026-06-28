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Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale Çevik Kuvvet Şube Müdürü'nden

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale Çevik Kuvvet Şube Müdürü'nden
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi Çevik Kuvvet Şube Müdürü Başkomiser Mustafa Topal yaptı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi görevden dönen Çevik Kuvvet Şube Müdürü Başkomiser Mustafa Topal yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, S.C. yönetimindeki 38 GN 390 plakalı otomobil ile Hakan P. yönetimindeki 34 ZB 6914 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motordan savrulan Hakan P. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Hüseyin P. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hakan P.'ye ilk müdahaleyi o sırada görevden dönen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürü Başkomiser Mustafa Topal yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çalışmaların ardından otomobil ve motosiklet yoldan kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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