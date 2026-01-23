Haberler

Kayseri'de korkutan fabrika yangını

Güncelleme:
Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmadı ve soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karpuzsekisi Mahallesi 18. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine haber verilmesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangında yaralanan olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
