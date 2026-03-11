Haberler

Kayseri'de mobilya atölyesi alevlere teslim oldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan yangında bir mobilya atölyesi alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 33. Cadde üzerinde bulunan bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, atölyeyi sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


