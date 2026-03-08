Haberler

Madende göçük: 1 ölü

Madende göçük: 1 ölü
Güncelleme:
Kayseri'nin Develi ilçesinde bir madende meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir madende meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Havadan mahallesinde faaliyet gösteren bir madende sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan çalışmalarda Bayram B.'nin cansız bedeni göçük altında çıkartıldı. Bayram B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
