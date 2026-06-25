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Kayseri'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 'laf atma' meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldü, iki kişi yaralandı. Şüphelinin otomobilde oturan kişiyi defalarca bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre 'laf atma' meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin kavgada otomobilde oturan şahsı defalarca bıçakladığı anlar anbean kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi 5333. Sokak'ta bulunan 10 katlı bir binanın önünde geçtiğimiz Pazartesi meydana gelen olayda, B.A. ile Alper A., Y.B. ve Y.Y. arasında iddiaya göre 'laf atma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.A. yanındaki bıçakla Alper A., Y.B. ve Y.Y.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Alper A. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan Y.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Y.Y.'nin ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi B.A. yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen B.A. karakola götürüldü.

Defalarca bıçaklamış

Öte yandan, tartışmanın başladığı ve kavgaya dönüştüğü anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. B.A.'nın binanın aşağısında bulunan Y.B. ve Y.Y. ile tartıştığı ardından bıçak çekerek, saldırdığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Ayrıca Y.B. ve Y.Y.'nin olay yerinden uzaklaştıktan sonra Y.B.'nin park halindeki araca yönelerek, Alper A.'ya bıçakla saldırdığı ve defalarca bıçakladığı anın görüntüsü de güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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