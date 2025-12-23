Köpek yüzünden çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde köpek yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayın zanlısı polis ekiplerine teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana gelen olayda, N.K. (55) odada kilitli olan köpeği çıkarmak istedi. Aynı evde misafir olarak bulunan N.C.Y. (17) isimli çocuk da, köpekten korktuğunu ve N.K.'den köpeği çıkarmamasını istedi. 2 şahıs arasında köpek yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, N.K. bıçakla N.C.Y.'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından N.C.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aynı evde bulunan şüpheli N.K. da polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan N.K. karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ