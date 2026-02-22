Haberler

Her yerde aranan genç kız bulundu

Güncelleme:
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde telefonunu bırakarak evden ayrılan 17 yaşındaki İ.Ç., yapılan aramalar sonucu metruk bir binanın bahçesinde sağ olarak bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde dün sabah saatlerinde telefonunu bırakarak evden ayrılan 17 yaşındaki genç kız, ekipler tarafından yapılan aramalar sonucu metruk bir binanın bahçesinde sağ olarak bulundu.

İddiaya göre, Methiye Mahallesi'ndeki ikametinden dün sabah saatlerinde telefonunu evde bırakarak ayrılan İ.Ç.'den (17) ailesi uzun süre haber alamadı. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekipler İ.Ç'yi bulmak için bölgede yoğun bir çalışma başlattı. Drone ile tarama yapan ekipler, aramaların ilk gününde olumlu bir sonuca ya da ize rastlamadı.

Bugün sabah saatlerinde 150 kişilik ekiple yeniden başlayan arama çalışması sonucu İ.Ç.; evinden yaklaşık 1 kilometre uzakta bulunan metruk bir binanın bahçesinde sağ olarak bulundu. İlk müdahalesi bulunduğu yerde yapılan İ.Ç.; daha sonra kontrol amaçlı ambulansla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
