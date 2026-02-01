Haberler

Melikgazi'de iki otomobil kavşakta çarpıştı

Melikgazi'de iki otomobil kavşakta çarpıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Yaralanan kimsenin olmadığını belirten sağlık ekipleri, olay sonrası gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kavşakta iki otomobil çarpışırken, kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Özhaseki Bulvarı ve Kartal Bulvarı kesişiminde meydana gelen trafik kazasında M.K. yönetimindeki 38 EK 256 plakalı otomobil, O.Ö. yönetimindeki 38 AKH 655 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar meydana gelirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kazada yaralanan olmadığını belirledi. Yapılan çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün

ABD saldırısı beklenirken İran'dan zeytin dalı geldi: Yalnızca...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

Ömrünün en unutulmaz hediyesini Tarkan'dan aldı
Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto

Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum

Şarkıcı Hatice, Ürek'in cenazesindeki bu görüntülere ateş püskürdü
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz

Gerilim tırmanırken Veliaht Prens'ten Trump'a tarihi rest