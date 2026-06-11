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Kayseri'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Kayseri'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükselirken, yaralanan 5 kişinin tedavileri devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesi kavşağında meydana geldi. 38 UV 784 plakalı otomobil ile 60 NK 447 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar oluşurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kazada otomobilde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin daha yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, 5 kişinin tedavileri devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVedat Evren:

Bünyan ilçesine şiddetli geçmiş olsun bu tür kazaların önüne geçilmesi lazım

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Haber YorumlarıSibel Bey:

gençler artık hızlı araç kullanıyo işte bunun sonucu böyle oluyo ama kimse dinlemiyo tabii

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Haber YorumlarıFeyza Cirit:

üç kişi hayatını kaybetmiş valla bu çok üzücü ya devamında başka kazalar olur mu diye düşünüyorum çünkü bu kavşak hep böyle olmuş

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