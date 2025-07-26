Kayseri'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Y.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti. Emniyet, halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelenin süreceğini açıkladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. (35) yakalandı. İşlemleri tamamlanan A.Y.; cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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