Kayseri'de Kamp Yapan Çift Çadırda Ölü Bulundu
Güncelleme:
Kayseri'nin Erciyes Dağı'nda kamp yapan bir çift, çadırlarında hareketsiz halde bulundu. Yapılan incelemelerde, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri değerlendirilen çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda kamp yapan karı koca çadırda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tekir Yaylası'nda kiraladıkları çadırda kamp yapan M.K. (46) ile eşi F.K.'den (45) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbarın ardından jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çift, çadır içerisinde hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekipleri, M.K. ile eşi F.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kömürlü mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen çiftin cansız bedenleri, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
