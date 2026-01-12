Haberler

Kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü: 3 gözaltı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 3 şahsı suçüstü yakaladı. Ele geçirilen malzemeler arasında yer altı görüntüleme cihazı ve dedektör de bulunuyor.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yapan 3 şahıs suçüstü yakalandı. Çalışmalarda, kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tomarza ilçesine bağlı Şıhbarak Mahallesi Saraycık Yaylası mevkiinde Önleyici Kolluk Devriyesi sırasında B.Ö., B.K.ve İ.D. kaçak kazı yaparken, yakalandı. Çalışmalarda, şahısların kaçak kazıda kullandığı 1 adet yer altı görüntüleme cihazı, 1 adet dedektör, 1 adet pointer ve 1 adet metal şiş ele geçirildi.

Şahıslar hakkında başlatılan işlemler sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
