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Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Jandarmadan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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Kayseri'de jandarma ekiplerince durdurulan araç ve tırda 5 gram uyuşturucu, 200 kg kaçak tütün ve 450 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir miktar uyuşturucu madde, kaçak tütün ve 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Kaynar Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve tütün kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Pınarbaşı ilçesinde durdurulan bir araç ve tırda çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan aramalarda, 5 gram uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 200 kilogram bandrolsüz açık kıyılmış tütün, 450 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Ekipler tarafından şahıslar hakkında başlatılan tahkikat sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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