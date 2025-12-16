Haberler

İşçi servisi tır dorsesine arkadan çarptı: 22 yaralı

İşçi servisi tır dorsesine arkadan çarptı: 22 yaralı
Güncelleme:
Kayseri'nin İncesu ilçesinde bir işçi servisi, park halindeki tır dorsesine çarptı. Kazada 22 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde işçi servisinin park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu 22 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İncesu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde A.R.K. idaresindeki 38 P 0743 plakalı işçi servisi, park halinde bulunan 31 AGF 094 plakalı tır dorsesine arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri de serviste sıkışanları çıkardı. Kazada yaralanan 22 kişi ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

