Kayseri'de İntihara Kalkışan Şahıs Alkollü Olarak Refüjde Bulundu

Kayseri'nin Develi ilçesinde gündüz saatlerinde intihara kalkışan şahıs, iddiaya göre alkolün etkisiyle refüjde hareketsiz şekilde yatarken polis ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Talas Bulvarı'nda meydana gelen olayda; polis ekipleri S.B.'yi refüjdeki yeşillik alanda hareketsiz şekilde yatarken, buldu. Ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.B. Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İddiaya göre S.B.'nin alkollü olduğu ve yaşadığı Develi ilçesinde gündüz saatlerinde intihara kalkışarak, kendine zarar verdiği öğrenildi.

Öte yandan tedavi edilmek üzere hastaneye götürülen S.B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı ve alkolün etkisiyle uyuduğu öğrenildi. - KAYSERİ