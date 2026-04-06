Kayseri'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, işçi İ.K. çalıştığı inşaatın 4'üncü katından dengesini kaybederek, düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahale de İ.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İ.K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

