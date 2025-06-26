Kayseri'de İki Katlı Evde Yangın: Büyük Hasar Meydana Geldi

Kayseri'de İki Katlı Evde Yangın: Büyük Hasar Meydana Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde çatıda kaynak yapıldığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın; itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı İdris mahallesinde bulunan iki katlı bir evde, iddiaya göre çatıda kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rakam bile belli oldu! 25 yaşındaki yıldız Süper Lig'e geri dönüyor

Rakam bile belli oldu! Milli yıldızımız Süper Lig'e geri dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına damga vuran dansçı

Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına damga vuran dansçı
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü

Ünlü oyuncu trafikte öldüresiye dövüldü, canını zor kurtardı
Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı

Üniversitede tartışma yaratan görüntü! Bir bayrağa tepkiler çığ gibi
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak
Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme

Parayı koyacak yer bulamayacak! Okan Buruk'a dev sözleşme
Süveyş Kanalı'nda korku dolu anlar: Dev yük gemisi limana çarptı!

Süveyş Kanalı'nda korku dolu anlar: Dev yük gemisi limana çarptı!
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Heyecanlandıran açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.