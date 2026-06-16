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Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına darbe: Çok sayıda gözaltı var

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına darbe: Çok sayıda gözaltı var
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, helikopter ve özel harekat desteğiyle düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu şüphelisini gözaltına aldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sabahın ilk saatlerinde belirlenen adreslere polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ve helikopter destekli operasyonda adreslerde arama yapılırken ele geçirilen materyallere el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in ilerleyen saatlerde İl Emniyet Müdürlüğü'nde operasyonla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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