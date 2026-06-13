Kayseri'de hafriyat kamyonu ile lokomotif çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafriyat kamyonu ile lokomotifin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Boğazköprü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, seyir halindeki lokomotif ile 38 AIU 762 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, UMKE ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı