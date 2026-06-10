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Forum Kayseri'de 'bomba' paniği

Forum Kayseri'de 'bomba' paniği
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Kayseri'de Forum Kayseri önünde yapılan bomba ihbarı üzerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AVM'nin bir girişi kapatılırken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kayseri'de, Forum Kayseri önünde yapılan bomba ihbarı ekipleri harekete geçirirken, AVM'nin bir girişi kapandı.

İddiaya göre, bir kişi çağrı merkezini arayarak Forum Kayseri'nin girişinde bomba ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri AVM'nin çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, muhtemel bir olaya karşı ambulansta hazır bekletildi. İhbarda adı geçen kapı girişe kapatılırken, özel güvenlik ekipleri de kapıdan girmeye çalışan vatandaşları başka kapılara yönlendirdi. Ekiplerin incelemesi sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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