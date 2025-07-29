Kayseri'de FETÖ Üyesi Yakalandı

Kayseri'de FETÖ Üyesi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmaktan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan S.D.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.D. cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor

Yıllardır çözülemeyen sır! Buraya gelen mışıl mışıl uyuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor

Uçak havalandı! Real Madrid'in yıldızı Süper Lig'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.