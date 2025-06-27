Kayseri'de FETÖ Soruşturması: Askeri Mahrem Sorumlusu Yakalandı

Kayseri'de FETÖ Soruşturması: Askeri Mahrem Sorumlusu Yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş cezası bulunan S.E.'yi yakaladı. S.E., örgüt içerisinde 'Askeri Mahrem Sorumlusu' olarak faaliyet yürütüyordu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde 'Askeri Mahrem Sorumlusu' olarak faaliyet yürüten şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüt içerisinde 'Askeri Mahrem Sorumlusu' olarak faaliyet yürüten S.E. (40) saklandığı adreste ekiplerce yakalandı. S.E. emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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