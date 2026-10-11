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Kayseri'de dur ihtarına uymayan sürücü 335 bin TL ceza yazılınca sinir krizi geçirdi

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Kayseri'de dur ihtarına uymayan sürücü 335 bin TL ceza yazılınca sinir krizi geçirdi
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Kayseri Melikgazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyeti otomobil sürmeye yetersiz olduğu için sürücüye 335 bin TL ceza yazıldı; cezayı öğrenen sürücü 'Dershane param gitti' diyerek sinir krizi geçirdi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, uzun süren kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyeti otomobil sürmeye yetersiz olduğu belirlenen sürücüye 335 bin TL idari para cezası yazıldı. Cezanın miktarını öğrenen sürücü, 'Dershane param gitti' diyerek sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde polis ekipleri, Y.K. (17) yönetimindeki 38 AKA 417 plakalı hafif ticari araca 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin ihtarına uymayarak kaçan sürücü, uzun süren kovalamaca sonucu Becen Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde yakalandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Y.K.'nın ehliyetinin otomobil sürmeye yetersiz olduğu belirlendi. Y.K.'ya trafiğin ilgili maddelerince 335 bin TL idari para cezası yazıldı. Y.K. ceza makbuzunu imzalandığı sırada cezanın miktarını öğrenince 'Dershane param gitti' diyerek sinir krizi geçirdi. Ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen Y.K., gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Araç ise 120 gün süreyle trafikten men edilerek, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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