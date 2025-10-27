Haberler

Kayseri'de Drift Atan Sürücüye 46 Bin TL Cezası

Kayseri'de Drift Atan Sürücüye 46 Bin TL Cezası
Güncelleme:
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde drift atarak çevreye rahatsızlık veren sürücüye 46 bin TL idari para cezası kesildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, drif atan sürücüye 46 bin TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde drift atarak, çevreye rahatsızlık veren bir otomobil tespit edildi. Ekipler tarafından plakası tespit edilen otomobile 46 bin 392 TL idari para cezası yazıldı. Öte yandan drift atan şahısların o anları bir de görüntülediği belirlendi. Drift atan ve görüntü çeken şahıslar güvenlik kamerasına yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
