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Kayseri'de Dini İstismar Eden Terör Örgütlerine Operasyon: 4 Şüpheli Yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 26 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan çerçevesinde 4 kişi hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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