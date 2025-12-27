Haberler

Adres sorduktan sonra bıçakladılar: 1 yaralı

Adres sorduktan sonra bıçakladılar: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde adres sorma meselesi yüzünden çıkan kavgada, 14 yaşındaki H.K. bacağından bıçaklandı. Olayın ardından 3 şahıstan 2'si yakalanırken, 1 şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre adres sorma meselesinden sonra çıkan kavgada kimliği belirsiz 3 şahıs bir çocuğu bacağından bıçaklayarak, kaçtı. Olay sonrası kaçan 3 şahıstan 2'si polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz 3 şahıs, H.K.'ya (14) adres sorduktan sonra henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de H.K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler olay sonrası kaçan 3 şahıstan 2'sini yakalayarak gözaltına alırken, 1 şahsı yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: En kısa zamanda Türkiye'ye döneceğim

Bahis oynadığı belirlenen Süper Lig hakeminden açıklama var
'Ebru Gündeş'in eski eşi Murat Özdemir tutuklandı' iddiası

Ebru Gündeş'in eski eşi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş

Bir zamanların en ünlü çocuk oyuncusuydu! Hayli değişmiş
Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç Tekirdağ'a nakledildi

Başörtülü video sonrası tutuklanan Murat Övüç hakkında yeni gelişme
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
ABD'yi sarsan fırtınalar tatil dönüşlerini kabusa çevirdi: Binlerce uçuş iptal

Binlerce kişi havalimanlarında mahsur kaldı
Mercedes, TOGG'a arkadan çarptı! Sonuç hayli şaşırtıcı

Mercedes, TOGG'a arkadan çarptı! Sonuç hayli şaşırtıcı