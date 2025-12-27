Adres sorduktan sonra bıçakladılar: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre adres sorma meselesinden sonra çıkan kavgada kimliği belirsiz 3 şahıs bir çocuğu bacağından bıçaklayarak, kaçtı. Olay sonrası kaçan 3 şahıstan 2'si polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz 3 şahıs, H.K.'ya (14) adres sorduktan sonra henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine H.K. bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de H.K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler olay sonrası kaçan 3 şahıstan 2'sini yakalayarak gözaltına alırken, 1 şahsı yakalamak için başlatılan çalışma sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ