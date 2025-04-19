Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan endişelendiren sözler: Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit

"Ülkemiz için savaştan daha önemli bir tehdit, bu bir beka sorunu"
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Özgür Özel mitinge traktörle gitti

MHP'nin kalesinde gövde gösterisi! Özgür Özel mitinge böyle geldi
Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada

Çıplak cani, eşini ve kızını sokak ortasında böyle bıçakladı

Kayseri'de Çevreyi Kirleten Şahsa Para Cezası Uygulandı

Kayseri'de Çevreyi Kirleten Şahsa Para Cezası Uygulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Meydanı'nda çöp kovasını dağıtarak çevreyi kirleten A.Ç. isimli şahsa bin 856 TL para cezası kesildi. Olay, güvenlik kameralarına yansırken, emniyet yetkilileri temizlik görevlilerine teşekkür ederek halkın huzurunu bozanlarla mücadele edeceklerini belirtti.

Kayseri'de çöp kovasını dağıtarak çevreyi kirleten şahsa bin 856 TL para cezası uygulandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir kişi, elini kolunu sallayarak çöp kovasını dağıtıp çöpleri etrafa attı. Çevreyi kirleten şahısla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince çevreyi kirleten A.Ç.; yakalandı. A.Ç.'ye toplam bin 856 TL cezai işlem uygulandı.

A.Ç.'nin çöp kovasını dağıtması kameralara yansırken İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Şehrimizin temizliğini sağlayan temizlik görevlerine teşekkür ederiz. Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.