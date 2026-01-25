Haberler

Kayseri'de oğlu, babasının büfesini kurşunladı

Kayseri'de oğlu, babasının büfesini kurşunladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir genç, babasıyla yaşadığı tartışmanın ardından babasına ait büfeyi kurşunladı. Olayda polis ekipleri inceleme yaparken, saldırgan için yakalama çalışmaları başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs babasına ait büfeyi kurşunladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gültepe Mahallesi Yapı Sanat Okulu 3. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre babasıyla daha önceden henüz bilinmeyen bir sebepten kavga eden S.B., (20) babası H.B.'ye ait büfeyi kurşunladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, S.B.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye ordusu, YPG ile ilgili kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilan Çıtak, Survivor sonrası kariyerine ABD'de devam ediyor

Survivor'dan elenen Dilan Çıtak o ülkede ortaya çıktı
Trump, Çin ile anlaşma yapması halinde Kanada'yı yüzde 100 tarifeyle tehdit etti

Trump, gözünü bu kez o ülkeye dikti! Görmezden gelinemeyecek tehdit
Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Yılmaz Güney'i topa tutan savcı, iki sanatçıyı göklere çıkardı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında
Dilan Çıtak, Survivor sonrası kariyerine ABD'de devam ediyor

Survivor'dan elenen Dilan Çıtak o ülkede ortaya çıktı
Beklenen oldu! Real Madrid'de Arda Güler için son karar

Real Madrid'de beklenen oldu
Balıkçılar, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi buldu

Balık tutarken korkunç manzarayla karşılaştılar