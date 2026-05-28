Kayseri'de bir kişi evde ölü bulundu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 52 yaşındaki Erdoğan Ç., müstakil evinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri müdahalede bulunsa da hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atmaca Çıkmazı Sokak'ta müstakil bir evde yaşayan Erdoğan Ç.'nin (52) hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları ihbarda bulundu. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede Erdoğan Ç.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı