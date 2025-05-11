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Kayseri'de Bin Polisle Düzenlenen Operasyonda 117 Kişi Yakalandı

Kayseri'de Bin Polisle Düzenlenen Operasyonda 117 Kişi Yakalandı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen büyük çaplı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 117 kişi yakalandı. Operasyona bin 45 personel ve 229 ekip katıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce bin polisin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve yakalama kararı bulunan 117 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde il genelinde hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve yakalama emri bulunan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 229 ekip ve bin 45 personelin katılımı ile şahısların saklandıkları adreslere yapılan operasyonlar neticesinde, 117 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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