Haberler

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşanan bıçaklı bir kavga sonucunda 51 yaşındaki Ş.T. tarafından bıçaklanan 52 yaşındaki Ali Kemal K. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki şahıs arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın son katında meydana gelen olayda, Ş.T. (51) ile Ali Kemal K. (52) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.T. bıçakla Ali Kemal K.'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk müdahelede Ali Kemal K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ş.T. polis ekipleri tarafından binada yakalanırken, Ali Kemal K.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Trump milyon dolarlık çip anlaşmasından çekilme emri verdi

Trump milyon dolarlık anlaşmadan çekilme emri verdi
Türkiye'den Venezuela açıklaması: Tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz

Türkiye'den ilk Venezuela açıklaması! İki tarafa da çağrı var
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi: Araca ulaşamamamız açıklanabilir değil

Günlerdir aranan Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi