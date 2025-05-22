Kayseri'de Bıçakla Yaralama ve Tehdit Davası
Kayseri'de ayrıldığı eşini bıçaklayarak ağır yaralayan sanık, hapiste olduğu dönemde başka birine karşı 'tehdit' ve 'hakaret' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Mahkeme, tanıkları dinleyerek duruşmayı erteledi.
Kayseri'de ayrıldığı eşini bıçakla yaraladığı için 'boşandığı eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası alan sanık, bu kez de 'tehdit' ve 'hakaret' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.
Kayseri'de 15 Temmuz 2021 tarihinde ayrıldığı eşi N.A.'yı işlettiği kuaför dükkanında 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan R.U.; Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak 13 yıl 4 ay hapis cezası almıştı. Bu suçtan dolayı cezaevinde bulunan R.U.; bir dönem kendisiyle aynı cezaevinde yatan L.B.'ye karşı 'tehdit' ve 'hakaret' suçunu işlediği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. R.U.; Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS ile katılarak, suçlamaları reddetti.
Tanıkları dinleyen mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. - KAYSERİ