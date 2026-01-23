Haberler

Tomarza'daki amca yeğen kavgasında sanıklar hakim karşısına çıktı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde amca B.T. ile Ö.T. arasında çıkan silahlı kavgada, 4 kişi tutuksuz yargılanıyor. Duruşmada tanıkların ifadeleri dinlendi ve mahkeme olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde amca yeğen arasında meydana gelen ve 4 kişinin yargılandığı davada sanıklar hakim karşısına çıktı.

Kayseri'nin Tomarza İlçesi'nde yaşanan olayda B. T. ile amcası Ö.T. arasında yaşanan kavgada silahlar konuşunca konu yargıya taşındı. B.T. ve oğlu A.T. ile Ö.T. ve oğlu F.T.'nin tutuksuz yargılandığı dava Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ö.T.; evinin balkonunda oturduğu sırada B.T.'nin oğlu A.T. ile bir elinde silah, bir elinde içki bardağı ile evlerine geldiğini, kendisine küfür ederek, evin dışına çıkarmaya çalıştığını; yaşanan kavga sırasında eşi ve başka akrabalarının eve geldiğini, B.ve A.T.'yi dışarı çıkardıklarını, B.T. ve A.T.'nin araca bindikten sonra çok kısa mesafe gidip tekrar araçtan indiklerini, sonrasında A.T.'nin evlerini kurşunladığını söyledi. Ö.T.'nin oğlu F.T. de olay sırasında köyde olmadığını, kardeşinin aramasının ardından hızla köye geldiğini belirtti. Sorulan soru üzerine F.T. kimsenin üzerine kasıtlı olarak araç sürmediğini, B.ve A.'nin kendisinin kullandığı araca zarar verdiğini söyledi. B.T. ise; amcası Ö.T. ile oğlunun tartıştığını, olay günü Ö.T.'nin evine konuşmak için gittiklerini belirterek Ö.T.'nin kendisine doğru 3 el ateş ettiğini söyledi. B.T.; Ö.T.'nin oğlu F.T.'nin de otomobiliyle kendisine ve oğluna çarptığını belirterek, oğlunun yerden kalktıktan sonra korkudan birkaç el ateş ettiğini belirtti. B.T., F.T.'nin aracına zarar vermediklerini aracın kendilerine çarptığı için zarar gördüğünü söyledi. Kendisinin cinayetten hapis yattığını belirten B.T., 20 yıl önce olan olayla ilgili kendisini amcası Ö.T.'nin azmettirdiğini, bu nedenle düşman sahibi olduğunu ifade ederek, bu nedenle üzerinde tabanca taşıdığını söyledi. Ö.T.'nin bir diğer yeğeni M.T. ise ilk ateşi amcası Ö.T.'nin açtığını belirterek, Ö.T.'nin oğlu F.T.'nin B.ve A. ile birlikte kendisine de çarptığını belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.

Tanıkların dinlendiği mahkemede; mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
