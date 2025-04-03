Kayseri'de Ambulans ve Kamyonet Çarpıştı: 6 Yaralı

Kayseri'de ambulans ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i hasta 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Pınarbaşı kara yolu Kamber mevkiinde G.T'nin kullandığı 60 AEB 696 plakalı ambulans ile A.Ö. yönetimindeki38 LS 819 kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri yolda önlem alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Kazada kamyonet sürücüsü ile ambulanstaki biri hasta 5 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ