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Şüphe üzerine durdurulan sürücü 1.06 promil alkollü çıktı

Şüphe üzerine durdurulan sürücü 1.06 promil alkollü çıktı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis tarafından durdurulan otomobil sürücüsü 1.06 promil alkollü çıktı. Sürücüye 25 bin TL para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay el konuldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü 1.06 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücüye 25 bin TL idari para cezası yazılırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Zümrüt Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı seyreden O.C. yönetiminde 38 AFZ 799 plakalı otomobil şüphe üzerine durduruldu. O.C.'bin alkollü olduğunu değerlendiren ekipleri haber vermesi üzerine bölgeye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde O.C.'nin 1.06 promil alkollü olduğu belirlendi. O.C.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan 25 bin TL idari para cezası uygulanarak, 6 ay süreyle ehliyetine el konuldu.

1.0 promil alkol oranının üzerinde alkollü çıkan O.C. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. O.C. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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