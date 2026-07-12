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Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 225 bin TL ceza

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 225 bin TL ceza
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Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan ve 0,57 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, 'dur ihtarına uymamak' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından 225 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kayseri'de polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün, yapılan kontrollerde 0,57 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 'dur ihtarına uymamak' ve 'alkollü araç kullanmak' suçundan 225 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde polis ekipleri tarafından durumunda şüphelenilen Y.D. yönetimindeki 38 APP 013 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulunuldu. Ekiplerin ihtarına uymayan Y.D. kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Y.D. ekipler tarafından yakalanırken, yapılan kontrollerde sürücünün 0,57 promil alkollü olduğu belirlendi. Y.D.'ye 'alkollü araç kullanmak' ve 'dur ihtarına uymamak' suçundan toplamda 225 bin TL idari para cezası kesildi.

Y.D.'nin ehliyetine yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı için 6 ay süreyle el konuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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