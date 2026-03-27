Kayseri'de polis ekiplerinden kaçan 2 alkollü sürücüye 920 bin TL idari para cezası yazıldı

Kayseri'nin Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde yarım saat arayla polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan kamyonet ve cip sürücüleri kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrollerde alkollü olduğu belirlenen kamyonet sürücüsüne 685 bin TL, cip sürücüsüne de 235 bin TL olmak üzere toplamda toplamda 920 bin TL'lik idari para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan E.T., yönetimindeki 34 DTN 965 plakalı kamyonetle Ziya Gökalp Mahallesi Ihlamur Köprüsü üzerinde yakalandı. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye 685 bin TL idari para cezası yazıldı. Gözaltına alınan E.T.'nin ehliyetine 5 buçuk yıl el konulurken, kamyonet 60 gün süreyle trafikten men edildi. Öte yandan, A.D., yönetimindeki 01 AUS 424 plakalı cip ise Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçtı. A.D. kovalamaca sonucu Küçükali Mahallesi Kale Sokak üzerinde yakalandı. Sürücüye 'dur ihtarına uymamak', 'alkollü araç kullanmak' ve 'birden fazla tehlikeli şekilde şerit değiştirmek' gibi suçlardan toplamda 235 bin TL para cezası yazıldı. Ayrıca A.D. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldı. Cip de 60 gün trafikten men edilerek, otoparka çekildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı