Kayseri'de akrabalar arasında kavga: 3 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi 609. Sokak'ta meydana gelen olayda, baba M.A ve oğlu Y.A. ile akrabaları M.A. ve Ö.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine baba M.A. darp sonucu, oğlu Y.A. ise bıçakla yaralandı. Kavgaya karışan M.A. da darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Şüpheli M.Ö., ekipler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı