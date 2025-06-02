Kayseri'de Akraba Kavgasında Bıçaklama: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kayseri'de Akraba Kavgasında Bıçaklama: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Kayseri'nin Develi ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Olayla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlatırken, bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi de tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine taraflar bıçak kullanırken, kavgada İ.S. (33) ile birlikte 2 kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, İ.S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekiplerinin de kavgaya karışan H.K.'yı gözaltına aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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