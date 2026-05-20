Bodrum katta çıkan yangın paniğe neden oldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 katlı binanın bodrum katında atık maddelerin alev almasıyla başlayan yangın, paniğe neden oldu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülük Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı ikametin bodrum katında bulunan atık malzemeler henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Gece saatinde yaşanan yangına evlerinde yakalanan vatandaşlar pencere ve balkona çıkarken, ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Bina içerisindeki dumanın tahliye edilmesinin ardından çalışmalar sona erdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

