Kayseri'de 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir kişinin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı ve operasyon düzenledi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramada sırt çantasında 4 kilo 19 gram uyuşturucu madde bulundu.
Kayseri'de 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi: 1 gözaltı
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken; 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri; şüpheli 1 kişinin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın kullandığı aracı tespit eden ekipler, uygulama noktasında durdurdu. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, sırt çantasında yapılan aramada 4 kilo 19 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.